В зоні АТО військові підірвалися на вибуховому пристрої

Від вибуху загинули двоє, поранені п’ятеро українських вояків

СуспільствоКатерина Чурилова, сьогодні, 11:103310

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В зоні АТО військові підірвалися на вибуховому пристрої
фото ілюстративне
Постраждалих доправили до лікарні

У зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі в результаті підриву на невідомому вибуховому пристрою загинули двоє військових, ще п'ятеро постраждали. Про це йдеться в повідомленні прес-центру АТО в Facebook.

«Із сумом повідомляємо, що сьогодні, 17 січня, під час виконання бойового завдання на Луганському напрямку в результаті підриву техніки на невідомому вибуховому пристрої поранення, несумісні з життям, отримали двоє військовослужбовців Збройних сил України. Ще п'ятеро наших воїнів дістали бойові травми», – йдеться в повідомленні.

У штабі зазначили, що поранені перебувають у задовільному стані. «Усіх їх оперативно доставили до однієї з місцевих лікарень, де їм нині надають всю необхідну медичну допомогу... Причини і подробиці надзвичайної події з'ясовуються», – додали в штабі АТО.

Як писав ZAXID.NET, 11 січня боєць АТО під час розмінування ділянки місцевості на Донецькому напрямк підірвався на вибуховому пристрої, ще двоє його колег дістали травми.

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