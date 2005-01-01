Добровольця АТО знайшли мертвим у згорілому автомобілі в Британії

Вояки, що були разом із загиблим на Донбасі, заявили про його насильницьку смерть

СуспільствоКатерина Чурилова, 13 січня15812

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Добровольця АТО знайшли мертвим у згорілому автомобілі в Британії
фото поліції Гернсі
Громадянин Латвії два роки воював на Донбасі

33-річного латвійця Мікуса Альпса, який воював в Україні в складі «Української добровольчої армії» (УДА), знайшли 12 січня мертвим на британському острові Гернсі. Як повідомила місцева поліція в Facebook, його останки були в згорілому автомобілі у віддаленому районі на південній частині острова.

Причини події встановлюють, оскільки автомобіль встиг вигоріти ще до того, як на місце прибули пожежні команди.

Як повідомив комбат 8-го окремого батальйону УДА Андрій «Червень», загиблий два роки був добровольцем у складі цього батальйону.

«У нас втрати. Убили мого бійця в Англії. Йому погрожували росіяни, потім знайшли, вбили і спалили автомобіль», – упевнений комбат.

У батальйоні заявили — сподіваються на те, що ця смерть не залишиться без покарання.

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