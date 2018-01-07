Суд в Чехії розгляне справу про участь чеського громадянина в боях на Донбасі

Повернення найманців до Чехії може становити значний ризик для безпеки

Чеські сили безпеки розслідують декілька випадків участі громадян Чехії у збройному конфлікті на сході України на стороні проросійських бойовиків. Про це йдеться у розслідуванні чеського щотижневика Respekt, інформувало «Громадське радіо».

Як зазначається, правоохоронці розслідують щонайменше десять випадків найманства на Донбасі. Одному чоловікові висунули обвинувачення. Ще двоє загинули на сході України. Окрім того, розслідуються два випадки участі громадян Чехії у війні у Сирії на боці джихадистів.

На думку чеських спецслужб, повернення найманців до Чехії може становити значний ризик для безпеки.

Автор розслідування Ондржей Кундра повідомив, що правоохоронці вийшли на чехів, які могли воювати в ОРДЛО, через соціальні мережі. Увагу поліції привернув користувач Facebook під псевдонімом Gardist Dnr, який опублікував у себе на сторінці фото у військовому одязі та зі зброєю. Зараз ці фото видалені.

Поліція з’ясувала, що цей чоловік 1984 року народження, прибув до Донецька 11 квітня 2015 року. Він нібито мав вступити до «Республіканської гвардії», яка займається розвідувальними і десантно-штурмовими бойовими операціями, патрулюванням на території невизнаної «ДНР». До Чехії чоловік повернувся 5 травня 2015 року, коли його віза закінчилася.

Kdo jsou mladi Cesi, kteri se pripojili na stranu temna a bojuji na strane proruskych separatistu na Ukrajine a po boku dzihadistu v Syrii? V clanku v novem @RESPEKT_CZ pisi mimo jine o novem pripadu dvou muzu, kteri odsud odjeli do Syrie a jsou obvineni za terorismus. pic.twitter.com/u8cyO3AKnS — Ondrej Kundra (@okundra) January 7, 2018

На батьківщині його звинувачують у «підготовці терористичного злочину». Якщо справа потрапить до суду, то це буде перший випадок, коли місцевий суд у Чехії розгляне питання участі чеського громадянина у боях за кордоном. Між тим, чех заперечує участь у збройному конфлікті. Він лише визнає, що у ДНР відвідував з батьками українську дівчину.

Нагадаємо, раніше українці інформували Белград про участь громадян Сербії у конфлікті на сході України на боці бойовиків «ЛНР». Президент Сербії Александар Вучич заявив, що не розуміє зауважень українського посла. За його словами, Україна є дружньою для Сербії країною, і додав, що сербські суди ухвалили вердикти щодо осіб, які воювали за кордоном.