В зоні АТО загинув український військовослужбовець

Ще п'ятеро військових отримали поранення

У вівторок, 26 грудня, бойовики на Донбасі шість разів порушили перемир'я, відкриваючи вогонь по позиціях Збройних сил України. Внаслідок обстрілу один військовослужбовець загинув, троє поранені, а двоє отримали бойові травми, повідомляє штаб АТО.

«На Луганському напрямку бойовики не дотримувалися умов перемир'я в районі Світлодарської дуги. Поблизу Луганського вони застосували 82-мм міномети і великокаліберні кулемети, і близько двох годин вели вогонь по оборонних укріпленнях українських військових. Окрім того, зі стрілецької зброї вони обстрілювали захисників Станиці Луганської», – йдеться у повідомленні відомства.

Водночас у районі Луганського зафіксовано проліт безпілотника бойовиків, який коригував мінометний вогонь бандформувань, що заборонено Мінськими домовленостями.

На інших ключових ділянках лінії зіткнення порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, 23 грудня набуло чинності нове перемир'я. Незважаючи на скорочення кількості обстрілів, у перший день перемир'я загинув один український військовий.

Як повідомив напередодні Генштаб України, з початку року до 18 грудня безповоротні втрати (включають в себе загиблих у боях, зниклих безвісти та полонених) ЗСУ становлять 191 особу особового складу.