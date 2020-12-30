В зоні ООС помер 22-річний боєць із Вінниці
Суспільство — Андрій Стець, сьогодні, 16:550
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Обставини смерті Вадима Єфременюка уточнюються
У зоні проведення Операції Об'єднаних сил у вівторок, 29 грудня, загинув український військовий з Вінниці. Про це повідомили у прес-службі Вінницької ОДА.
«Вадим Володимирович Єфременюк, 1998 р. н. помер 29 грудня 2020 року в зоні проведення ООС. Обставини його смерті уточнюються. Військовослужбовець проживав у Вінниці», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Вадим Єфременюк не був одружений. У бійця залишилися батьки, два брати і сестра.
До слова, за даними прес-центру ООС, минулої доби окупанти протягом доби сім разів відкривали вогонь на Донбасі, втім бойових втрат та поранень серед бійців ЗСУ не було зафіксовано.
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