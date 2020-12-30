Обставини смерті Вадима Єфременюка уточнюються

У зоні проведення Операції Об'єднаних сил у вівторок, 29 грудня, загинув український військовий з Вінниці. Про це повідомили у прес-службі Вінницької ОДА.

«Вадим Володимирович Єфременюк, 1998 р. н. помер 29 грудня 2020 року в зоні проведення ООС. Обставини його смерті уточнюються. Військовослужбовець проживав у Вінниці», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Вадим Єфременюк не був одружений. У бійця залишилися батьки, два брати і сестра.

До слова, за даними прес-центру ООС, минулої доби окупанти протягом доби сім разів відкривали вогонь на Донбасі, втім бойових втрат та поранень серед бійців ЗСУ не було зафіксовано.