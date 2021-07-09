У п’ятницю, 9 липня, в австрійських Альпах впав у річку один із вагонів потяга з 50 пасажирами, більшість з яких – діти й підлітки, пише Polsat з посиланням на агенцію APA.

Ймовірно, вагон зійшов з рейок і впав у річку через дерево, яке лежало на колії. Внаслідок аварії 17 людей отримали легкі поранення. Загалом у вагоні їхали 50 пасажирів, 45 з яких – діти й підлітки.

Аварія сталася на вузькоколійці у федеральній землі Зальцбург на кордоні зі Штирією. Вагон впав у річку Мура.

На місце події прибули рятувальники, які мають підняти перекинутий вагон з води.