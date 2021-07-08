Внаслідок аварії одна жінка загинула, четверо людей перебувають у лікарні

Поблизу селища Міжгір’я на Закарпатті внаслідок перекидання вантажівки ГАЗ загинула 61-річна жінка, четверо людей у лікарні. Відомо, що у кузові автомобіля перебували люди, які їхали додому після збирання ягід. За кермом був 40-річний місцевий мешканець.

Як повідомляє прес-служба поліції Закарпаття, інформацію про ДТП неподалік села Лозянське на Міжгірщині правоохоронці отримали у середу, 7 липня, близько 16:30. Поліція встановила, що 40-річний водій вантажівки ГАЗ не впорався з керуванням та перекинувся з пагорба вниз.

Дорогою до лікарні померла 61-річна пасажирка вантажівки. Ще троє жінок віком 33, 35 та 58 років, які перебували у кузові авто, а також сам водій вантажівки, отримали тілесні ушкодження та наразі перебувають у лікарні.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.2 ст.286 ККУ (порушення ПДР, що спричинили смерть потерпілого). Водієві вантажівки загрожує від трьох до восьми років ув'язнення.