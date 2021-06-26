Вранці п’ятниці, 25 червня, біля с. Коростів, у Стрийському районі, зіткнулися позашляховик Mitsubishi ASX та мікроавтобус Volkswagen LT 35. В аварії постраждали троє закарпатців, повідомила прес-служба поліції.

Аварія сталася на трасі Київ-Чоп близько 05:45 ранку. За кермом позашляховика Мitsubishi ASX їхав 65-річний мешканець Закарпатської області, разом з ним в машині було ще троє пасажирів. Мікроавтобусом керував 33-річний мешканець Тернопільщини.

Внаслідок ДТП постраждали усі троє пасажирів позашляховика – двоє жінок віком 28 та 33 роки, а також 34-річний чоловік. Усіх з травмами різного ступеня важкості госпіталізували. Водії машин не постраждали.

Поліція встановлює обставини цієї аварії.