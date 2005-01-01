Вакарчук і Гудімов удвох зіграють благодійний концерт у Львові

Востаннє музиканти виступали на одній сцені під час концерту до 20-річчя «Океану Ельзи»

30 червня у залі львівського Будинку вчених відбудеться благодійний виступ засновників гурту «Океан Ельзи» Святослава Вакарчука та Павла Гудімова. Музиканти виконуватимуть перші пісні гурту, а також спілкуватимуться з прихильниками у форматі «мистецького діалогу».

Кошти з проданих квитків спрямують на стипендіальну програму для молодих шахістів від фонду Святослава Вакарчука «Люди майбутнього». Першим стипендіатом стане Даниїл Мосесов — один з найталановитіших молодих українських шахістів.

Батько Даниїла, Олег Мосесов, був одним із перших промо-менеджерів «Океану Ельзи» в середині 1990-х рр. у Львові. Він також відомий як Олег Середа — ведучий радіостанцій «Люкс FM» та «Радіо 24». У грудні 2017-го життя Олега Мосесова обірвалося внаслідок інфаркту. У нього залишилася дружина та троє неповнолітніх синів.

Квитки на благодійний концерт Святослава Вакарчука і Павла Гудімова можна придбати тут. Вартість квитків від 2 тис. до 3 тис. грн. У залі трохи більше сотні місць.