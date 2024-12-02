У підозрюваного в співпраці з Росією В'ячеслава Богуслаєва конфіскували майно

У понеділок, 2 грудня, Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції та дозволив конфіскувати у дохід держави активи колишнього президента «Мотор Січі» Вʼячеслава Богуслаєва. Про це йдеться у повідомленні Міністерства юстиції.

Відповідно до рішення суду, у В’ячеслава Богуслаєва, якого підозрюють у співпраці з Росією, конфіскували будівлі та споруди господарського комплексу у місті Приморськ Запорізької області та 100% частки у статутному капіталі ТОВ «ІННОВА».

Додамо, що за підрахунками СБУ, загальна вартість арештованих активів В’ячеслава Богуслаєва становить близько 1 млрд грн.

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У жовтні 2022 року В’ячеслава Богуслаєва затримала СБУ. Його підозрюють у співпраці з Росією. Зокрема, двигуни компанії «Мотор Січ», якою володів Богуслаєв, виявили у збитих російських гелікоптерах. Згодом стало відомо, що Богуслаєв має російське громадянство. Також слідчі встановили, що він продавав обладнання підсанкційними іранськими компаніями.

28 березня 2022 року Офіс генпрокурора повідомив про ще одну підозру В’ячеславу Богуслаєву. За даними правоохоронців, він наказав підлеглим пошкодити гелікоптери, які міністерство оборони мало купити в «Мотор Січ» на потреби Збройних сил України. Підлеглі Богуслаєва за його наказом зняли лопоті з вертольотів.

1 квітня 2023 року президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти В’ячеслава Богуслаєва терміном на 10 років.

З травня 2024 року розпочалася конфіскація активів В’ячеслава Богуслаєва.