Артура Герасимова не оштрафували через неявки до суду

Вищий антикорупційний суд відмовився штрафувати народного депутата фракції «Європейська солідарність» Артура Герасимова за недекларування вілли в Іспанії. У ВАКС пояснили це тим, що нардеп не приходив до суду.

Про це оголосила головуюча суддя ВАКС Оксана Олійник у п'ятницю, 17 березня, повідомило видання «Судово-юридична газета». Засідання щодо стягнення штрафу з Артура Герасимова перенесли на 27 березня 2023 року. Строк давності притягнення депутата до відповідальності спливає 7 квітня 2023 року.

«Розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора про накладення грошового стягнення на Герасимова Артура Володимировича грошового стягнення постановив відмовити у задоволенні клопотання», – заявила Оксана Олійник.

На засіданні Артур Герасимов був присутній дистанційно, проте коли учасники суду перейшли до розгляду справи нардепа, зв'язок із ним зник. Захисниця депутата Євгенія Тонконожко заявила, що це сталося через технічні проблеми на стороні суду. В результаті суд не зміг притягнути Артура Герасимова до відповідальності. Коли спливе строк давності справи нардепа, його не зможуть оштрафувати, а справу, імовірно, закриють, повідомляє «Судово-юридична газета».

Нагадаємо, в січні 2023 року НАБУ повідомило про підозру Артуру Герасимову за недекларування нерухомості в Іспанії на 190 тис. євро, яку він придбав у 2013 році. Під час вручення обвинувачувального акту Артур Герасимов викинув судові матеріали з вікна машини та втік.