Вищий антикорупційний суд засекретив вирок щодо угоди про визнання винуватості з колишнім міністром екології та природних ресурсів Миколою Злочевським у справі підкупу керівництва НАБУ і САП. На це звернув увагу «Судовий репортер» у суботу, 5 серпня.

Так, у Єдиному державному реєстрі судових рішень зазначено, що інформація про цей вирок заборонена для оприлюднення згідно з пунктом чотири частини першої статті 7 закону України «Про доступ до судових рішень».

Зазначимо, що 1 серпня Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила, що Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості між прокурором САП та Злочевським у справі підкупу керівництва НАБУ і САП, а також наклав на нього штраф у чотири тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. В цьому повідомленні йшлося, що за результатами співпраці з прокурорами САП Злочевський сплатив 500 млн грн на допомогу ЗСУ для проекту «Армія дронів». Також, як повідомляла САП, він надав допомогу підрозділам ЗСУ у вигляді купівлі обладнання на загальну суму понад 160 млн грн.

У результаті кваліфікацію дій Злочевського змінили з організації передачі хабара на менш тяжкий злочин – зловживання впливом. Вироком суду експосадовця покарали штрафом у 68 тис. грн.

Центр протидії корупції повідомив, що Злочевський, якого донедавна судили заочно, узяв участь у засіданні за допомогою відеозв’язку і визнав вину та заявив, що щиро кається. Він уже вніс 500 млн грн на спецрахунок Нацбанку для підтримки армії.