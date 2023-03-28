Андрій Кіча має переказати 100 млн грн на «Армію дронів»

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) засудив за хабарництво колишнього менеджера газовидобувної компанії Burisma Group Андрія Кічу, однак звільнив його від тюремного ув’язнення. Водночас Кіча має переказати 100 млн грн на «Армію дронів», повідомила у вівторок, 28 березня, Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

«ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором САП та одним з колишніх керівників групи компаній, афілійованої з колишнім міністром екології та природних ресурсів часів президента Януковича. Відповідно до угоди суд визнав колишнього менеджера компанії Burisma Group винуватим у пособництві в наданні неправомірної вигоди особі, яка займає особливо відповідальне становище, за вчинення нею дій в інтересах третьої особи з використанням наданої їй влади, за попередньою змовою групою осіб», – сказано в повідомленні.

Імен екс-міністра й засудженого екс-менеджера САП не вказує, але з відкритих джерел відомо, що Burisma Group належить екс-міністру Екології Миколі Злочевському, а засудженим менеджером є Андрій Кіча. Він очолював правовий департамент Burisma Group.

За вироком суду Кічі призначено ув’язнення на 5 років, але суд звільнив його від відбування призначеного покарання з випробувальним терміном один рік. За умовами угоди, Кіча зобов’язаний співпрацювати зі стороною обвинувачення, а також впродовж 5 днів після затвердження угоди про визнання винуватості перерахувати 100 млн грн на спеціальний рахунок у Фонд United 24 на спільний проект Генштабу ЗСУ, Держспецзв'язку та Міністерства цифрової трансформації «Армія дронів».

Кічу разом з іншими особами затримали 12 червня 2020 року на спробі дати хабар у розмірі 5 млн доларів керівництву антикорупційних органів. Як повідомляв тодішній директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник, затримані хотіли скасування підозри Злочевського у заволодінні коштами стабілізаційного кредиту Національного банку, який видавався «Реалбанку», що належав наближеному до Януковича олігарху Сергію Курченку.

Ситник повідомляв, що люди, які пропонували хабар керівникам САП та НАБУ, хотіли закрити кримінальне провадження проти Злочевського та повернути його на територію України. Вони поспішали, щоб встигнути зробити Злочевському подарунок до дня народження (14 червня). Водночас у самій Burisma заяви правоохоронців називали провокацією та відкидали свою причетність до цих подій.

Крім Кічі, у цій справі обвинувачують колишнього першого заступника начальника Державної податкової служби Києва Миколу Ільяшенка. Також однією з обвинувачених була колишня посадовиця Державної фіскальної служби Олена Мазурова, але вона пішла на угоду зі слідством, яку затвердив суд, і також отримала умовний термін.