Колишнього голову Дніпропетровської ОВА підозрюють у розтраті 286 млн грн

За колишнього голову Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка внесли заставу в розмірі 30 млн грн. Його підозрюють у розкраданні 286 млн грн на ремонті доріг в області. Про це у середу, 18 вересня, повідомила «Українська правда».

За словами речниці Спеціалізованої антикорупційної прокуратури САП Ольги Постолюк, наразі правоохоронці вирішують питання щодо оскарження рішення суду, який обрав Резніченку запобіжний захід у вигляді застави в 30 млн грн. Прокуратура просила заставу в розмірі 40 млн грн.

Підозру в розтраті 286 млн грн колишньому голові Дніпропетровської ОВА та чотирьом його поплічникам НАБУ та САП оголосили 12 вересня. За даними слідчих, у 2022 році чиновники замінили відомості щодо потреби у проведенні поточного та капітального ремонту доріг на необхідність їх експлуатаційного обслуговування. Для виконання відповідних робіт уклали договори з компанією, пов’язаною із тодішнім головою Дніпропетровської ОДА, своєю чергою ця компанія завищила вартість матеріалів на суму понад 286 млн грн.

Оголошенню підозри передувало розслідування проєкту «Схеми», опубліковане у листопаді 2022 року. Журналісти вказали, що приватна фірма «Будінвест Інжиніринг», яка освоїла 1,5 млрд грн на ремонті доріг в області, пов’язана з керівником Дніпропетровської ОВА Валентином Резніченком. Також розслідувачі вказали, що половина компанії належить Яні Хланті – тренерці з паверліфтингу, яка, ймовірно, є дівчиною Валентина Резніченка.

16 вересня Вищий антикорупційний суд обрав для Валентина Резніченка запобіжний захід у вигляді застави в 30 мільйонів гривень.