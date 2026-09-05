Зі слив можна приготувати незвичну «нутеллу», густе повидло або ароматне варення з мигдалем

Сливи можна заготовити на зиму не лише у вигляді компоту чи звичайного варення. З цього фрукту можна приготувати незвичну «нутеллу», густе повидло або ароматне варення з мигдалем. Shuba розповідає про 3 незвичні рецепти зі слив, які справді варто спробувати приготувати.

«Нутелла» зі слив

Кулінарка Лілія Цвіт поділилася незвичайним рецептом домашньої нутелли зі слив. Для цього рецепту вам знадобляться 2 кілограми слив, 500 грамів цукру, 20 грамів ванільного цукру, 100 грамів какао-порошку та 100 грамів шоколаду.

Спочатку сливи потрібно добре вимити та видалити кісточки. Після чого подрібнити до консистенції пюре за допомогою блендера.

Готове пюре слід вилити у каструлю, додати цукор і добре перемішати, поставивши на повільний вогонь. Варити потрібно близько 40 хвилин. Коли час мине, вимкніть вогонь та додайте ванільний цукор, шматочки шоколаду та просіяний какао-порошок. Знову добре перемішайте масу лопаткою та доведіть її до кипіння. Гарячу нутеллу розлийте по стерилізованим банкам та закрутіть кришками. Зберігати банки потрібно в прохолодному місці.

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Сливове варення з мигдалем

Варення бувають різних видів, проте мало хто намагався поєднати саме мигдаль та сливи. Насправді сливове варення з мигдалем доволі легко приготувати.

Для рецепта потрібно взяти 1 кілограм слив, 1 кілограм цукру, 200 мілілітрів води та 250 грамів мигдалю.

Сливи потрібно вимити, розразити навпіл, видалити кісточки. Половинки слід викласти в емальований посуд, засипати цукром та залишити на кілька годин, щоб сливи пустили сік.

Потім налийте воду, доведіть до кипіння та додайте подрібнені горіхи і варінь на невеликому вогні, помішуючи, 10 хвилин. Після цього залиште варення охолонути мінімум на 3 години. Потім проваріть варення ще 1–2 рази.

Гаряче варення розфасуйте в теплі стерилізовані банки та герметично закрийте прокип’яченими кришками. Готове варення зберігайте у сухому прохолодному місці.

Густе сливове повидло

Густе сливове повидло – чудовий варіант для тих, хто хоче вийти за межі звичайного сливового варення і спробувати щось нове.

Для цього рецепта вам знадобиться 1 кілограм слив, 700 грамів цукру та лимонна кислота.

Перед приготуванням обов’язково помийте сливи, розріжте навпіл та видаліть кісточки. А половинки слив наріжте на часточки. Викладіть шматочки слив у каструлю і засипте цукром. Після цього додайте 2 грами лимонної кислоти і перемішайте.

Поставте каструлю на середній вогонь і помішуйте, до закипання. Після цього зменште вогонь до мінімального і варіть 30 хвилин, час від часу перемішуючи й знімаючи піну. Потім перебийте масу блендером до однорідності і знову доведіть її до кипіння і на помірному вогні варіть 1–1,5 години, періодично помішуючи.

Гаряче повидло розкладіть у простерилізовані банки та герметично закрийте кришками. Залиште при кімнатній температурі до повного охолодження. Зберігати банки з повидлом потрібно у темному прохолодному місці.