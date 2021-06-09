МЗС Польщі висловило свій протест проти оголошення владою Білорусі нового державного свята – Дня народної єдності, яке відзначатимуть щорічно 17 вересня. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на заяву польського зовнішньополітичного відомства.

«Базувати історичну політику Білорусі на спадщині пакту Сталіна-Гітлера абсолютно незрозуміло. Це жест, який є частиною російських дій, спрямованих на переосмислення надзвичайно складної історії нашого регіону, що завадить Білорусі вести діалог та досягти взаєморозуміння з сусідніми країнами, а також з європейськими країнами», – йдеться у заяві.

У відомстві нагадали, що 17 вересня 1939 року Радянський союз вторгся в Польщу, яка тоді воювала з військами нацистської Німеччини.

«Таким чином Радянський союз реалізував секретний протокол пакту Ріббентропа-Молотова, укладений СРСР і Третім рейхом 23 серпня 1939 року, що безпосередньо призвело до початку Другої світової війни. Цей спільний радянсько-нацистський напад на Польщу започаткував найстрашнішу війну в історії світу, яка коштувала життя 60 мільйонів людей, включаючи жителів Білорусі», - йдеться у заяві.

Офіційна Варшава також вважає, що встановлення Дня народної єдності на честь включення Білорусі до Союзу Радянських Соціалістичних Республік є прославленням радянської спадщини та спробою відрізання Білорусі від справжніх коренів. А це, своєю чергою, підриває незалежність і суверенітет Білорусі.

Як інформував ZAXID.NET, 7 червня самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко оголосив державним святом 17 вересня – день, коли у 1939 році радянські війська перейшли східний кордон Польщі та рушили назустріч військам нацистської Німеччини.

Нагадаємо, що вторгнення радянських та німецьких військ до Польщі у 1939 році відбулося згідно з таємною частиною пакту Ріббентропа-Молотова та призвело до остаточної окупації Польщі СРСР та нацистською Німеччиною на початок жовтня 1939 року.