Автобуси Solaris Urbino виготовлені у 2007 році і ще декілька років зможуть прослужити Миколаєву

Варшава передасть Миколаєву п’ять низькопідлогових автобусів. Про це у четвер, 12 травня, повідомили у варшавському управлінні транспорту.

Йдеться про п’ять зчленованих низькопідлогових автобусів Solaris Urbino 18 2007 року випуску, які курсували вулицями Варшави. В межах гуманітарної допомоги, 13 травня їх передадуть Миколаєву.

«Це подарунок з Варшави жителям цього українського міста. Варшава всіляко підтримує Україну. Ми ділимося тим, що маємо, не лише з біженцями, які знайшли у нас притулок до війни, а й з людьми, які вирішили залишитися у своїх домівках», – сказав мер Варшави Рафал Тшасковський.

Зазначається, що автобуси міцну конструкцію і зможуть прослужити пасажирам ще багато років. Замість цих автобусів улітку на вулиці Варшави виїдуть нові Autosans Sancity.

Разом із автобусами, Варшава передасть мешканцям Миколаєва кілька тонн гуманітарної допомоги, зокрема, комплекти необхідних запчастин, а також продукти харчування та предмети гігієни.

В управлінні транспорту Варшави додали, що є запити на вживані автобуси й від інших міст України, серед яких Харків, Рівне та Івано-Франківськ.

«Ми не виключаємо, що ми також передамо туди вживані автобуси з пакетами запчастин», – сказав президент MZA Ян Кузьмінський.

Нагадаємо, що у березні низка польських міст подарували Львову більше 20-ти низькопідлогових автобусів.