Партійні квитки лідерам бойовиків Денису Пушиліну та Леоніду Пасічнику вручив екс-президент РФ Дмитро Медведєв

Колишній президент Росії, голова путінської партії «Єдина Росія» Дмитро Медведєв роздав ватажкам терористичних організацій «ДНР» Денису Пушиліну та «ЛНР» Леоніду Пасічнику партійні квитки.

Крім лідерів російських бойовиків, як йдеться у повідомленні путінської партії за 4 грудня, партквитки отримали також деякі глави регіонів та депутати Держдуми Росії.

Раніше в листопаді Росія вже роздала 100 партквитків «Єдиної Росії» мешканцям ОРДЛО. Тоді речник МЗС України Олег Ніколенко у коментарі УП заявив, що «партійні квитки не компенсують жителям Донбасу того горя та злиднів, які принесла російська окупація».

До слова, наприкінці вересня в Росії пройшли парламентські вибори. Конституційну більшість у Держдумі РФ після підрахунку 100% голосів на виборах прогнозовано отримала партія влади «Єдина Росія. Незалежні спостерігачі та правозахисники, виборчий процес супроводжувався численними порушеннями, зокрема вкиданнями бюлетенів.

За списками путінської партії до російського парламенту потрапили два російських найманця – колишній ватажок терористів «ДНР» Олександр Бородай та бойовик Захар Прилєпін.

Верховна Рада України визнала вибори депутатів Державної РФ незаконними, а сформований за їх результатами склад – нелегітимним. За даними омбудсменки Людмили Денісової, участь у російських «виборах» взяли 230 тис. українців з окупованого Донбасу.