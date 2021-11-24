Учасники мітингу антивакцинаторів, організованого рухом Остапа Стахіва «Права людини» у Києві 24 листопада, позують з плакатами протесту проти QR-кодів. Після того, як це фото агентства УНІАН почало ширитися у соцмережах, деякі користувачі звернули увагу, що QR-коди на цих плакатах ведуть на сайт правлячої у Росії партії «Единая Россия» (ви можете перевірити це самостійно). Раніше антивакцинатори виходили у Києві на мітинги з такими ж плакатами, що й їхні однодумці у Молдові.