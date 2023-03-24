Прігожин публічно спростував наратив Кремля про «нацистів" та «війну з НАТО» в Україні»

Засновник ПВК «Вагнера» Євгєній Прігожин заперечив основні тези російської пропаганди. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті інституту зазначають, що Прігожин пом'якшив свою риторику щодо міністерства оборони Росії, ймовірно, через побоювання повністю втратити свої сили найманців у Бахмуті.

Окрім того, він заперечив заявам Кремля про те, що Росія «воює з НАТО в Україні», і зазначив, що він не впевнений щодо цілей війни в Україні, бо досі не бачив там «нацистів», про яких постійно говорить Кремль. Прігожин заявив, що Росія воює виключно з українцями, які оснащені обладнанням, наданим НАТО, і деякими найманцями, які добровільно підтримують Україну, але не з самим НАТО. Прігожин також зазначив, що російські чиновники, швидше за все, знали, що НАТО запропонує Україні військову допомогу.

Таким чином, ватажок «вагнерівців» фактично відкинув довоєнні та повоєнні заяви Кремля про необхідність захисту Росії від загрози з боку НАТО в Україні та заперечив заявлені Путіним максималістські цілі цього вторгнення, йдеться в аналітичному звіті ISW.

Раніше агентство Bloomberg повідомило, що Пригожин готується згорнути операції ПВК «Вагнера» в Україні після того, як російському військовому керівництву вдалося скоротити ключові поставки особового складу і боєприпасів. Джерела Bloomberg заявили, що ПВК «Вагнера» планує переорієнтуватися на Африку, але наразі немає жодних ознак того, що Пригожин планує передислокувати групу до Африки.