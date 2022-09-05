На церемонії беатифікації Івана Павла I було 25 тис. вірян

Папа Римський Франциск проголосив блаженним Альбіно Лучані – Папу Івана Павла I, який перебував на Петровому Престолі всього 33 дні. Його понтифікат був одним із найкоротших в історії Католицької церкви. Про це повідомляє Vatican News.

4 вересня Папа Франциск проголосив беатифікацію Івана Павла I, тобто офіційне зарахування спочилого праведника, мученика до лику блаженних. Цей етап передує канонізації.

«З усмішкою папі Іоаннові Павлу вдалося передати благість Господа», – сказав папа Франциск під час своєї проповіді на площі Святого Петра 4 вересня, повідомило «Радіо Свобода».

За його словами, посмішка папи Іоанна Павла I була уособленням церкви, «яка ніколи не зачиняє дверей, ніколи не озлоблює серця, ніколи не скаржиться і не таїть образи, не гнівається, не дивиться похмуро і не ностальгує за минулим».

Як зазначає «Громадське», беатифікації передують кілька етапів. Серед вимог до кандидатів – офіційно зареєстроване диво (яке досліджує медична комісія), перевірка всіх письмових творів на відповідність доктрині віри, оцінка чеснот тощо. Єпархія розпочинає процес беатифікації не раніше п’яти років після смерті вірянина. Після рішення про відсутність заперечень кандидат отримує титул «слуга Божий» і спеціально призначена група починає збір матеріалів, пов’язаних із земним життям праведника.

Так, Католицька церква офіційно визнала дивом зцілення дівчини з Аргентини, яка страждала на злоякісну рефрактерну епілепсію, чиї батьки молилися про заступництво Лучані.

Процес беатифікації Альбіно Лучані завершився у 2006 році. У 2017-му Папа Франциск затвердив для проголошення декрет про геройський вимір чеснот Івана Павла І, а у 2021 році – декрет про визнання дива за його заступництвом, що сталося 23 липня 2011 року.

Додамо, що для канонізації необхідне визнання другого дива.

Іван Павло I (Альбіно Лучані) родом з італійської провінції Беллуно був обраний Вселенським Архиєреєм після смерті Папи Павла VI наприкінці серпня 1978 року. На той момент йому було 65 років. 28 вересня 1978 року він помер у Ватикані від серцевого нападу, таким чином пробувши на Престолі всього 33 дні.

Його смерть викликала багато суперечок і теорій змови, зокрема через різні версії подій. Як зазначає BBC, Ватикан заявив, що його знайшли мертвим дві черниці.Однак спочатку було сказано, що його знайшов священик, який був стурбований тим фактом, що жінки проникли в особисті покої Папи.

Через такий короткий термін понтифікату Івана Павла I називали «вересневим Папою», хоча за ним більше закріпилося прізвисько «усміхнений Папа».

ЗМІ називали Івана Павла I своєрідним «революціонером». Він вперше в історії папства взяв два імені на честь своїх попередників, що призначили його єпископом та кардиналом. У своїй промові він не використовував множини maiestatis – «Ми», яку зазвичай використовували папи стосовно себе. А у перших днях понтифікату він відмовлявся від використання нош-трону.

До папства, будучи єпископом на північному сході Італії, Альбіно Лучані став відомим через свою критику корупції, зокрема в банківській сфері. Існували припущення, що причиною смерті могла стати чиясь помста. Утім, всі медичні документи й висновки вказують на смерть від серцевого нападу.