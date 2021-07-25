Ватикан вперше оприлюднив інформацію про свою нерухомість, розкривши, що володіє 5171 об'єктом в Італії та за кордоном. Про це повідомляє агенція Reuters.

Інформація про нерухомість містилась у фінансовому звіті для Святого Престолу та першому в історії бюджеті Управління майном Апостольського престолу (APSA).

Загалом Ватикан опублікував понад 50 сторінок фінансової звітності. APSA показало, що володіє 4051 об'єктом нерухомості в Італії та 1120 – за кордоном, не враховуючи посольств по всьому світу.

Однак лише 14% усіх італійських об'єктів здавали в оренду за ринковими цінами. Більшість нерухомості здавалась за заниженими цінами, зокрема службовцям церкви. Близько 40% об'єктів були інституційними будівлями: школами, монастирями та лікарнями.

За кордоном Ватикан володіє нерухомістю, зокрема, у дорогих районах Лондона, Женеви, Парижа та Лозанни.

В окремому звіті для Святого Престолу вказується, що у 2020 році у Ватикану був дефіцит у 64,8 млн євро, а у 2019 році – 79,2 млн євро. Це стосується бюджету на Центральну адміністрацію церкви (Курія), яка налічує 1,3 млрд членів, та Папу Римського. Місто Ватикан, включно з банком та музеями Ватикану, має окремий бюджет.

Щоб заповнити минулорічний дефіцит для Святого Престолу, приблизно 50 млн євро взяли з фонду пожертв на допомогу Папі. Торік Ватиканські музеї працювали з обмеженнями, тож не принесли великих грошей.

Публікація фінансових звітів відбувається незадовго до судового процесу над 10 людьми, яких підозрюють у розкраданні, відмиванні грошей, шахрайстві та зловживанні службовим становищем.

Справа стосується купівлі Державним секретаріатом Святого Престолу будинку у Лондоні у 2014 році, що призвело до втрат. Після того, як справа набула розголосу, у Ватикані зазначили, що будівлю продадуть.

Серед фігурантів справи – 73-річний кардинал Анджело Беччіу, якого у вересні 2020 року звільнив Папа Римський.