Ватикан вперше розкрив інформацію про свою нерухомість
Ватикан опублікував понад 50 сторінок фінансової звітності
Ватикан вперше оприлюднив інформацію про свою нерухомість, розкривши, що володіє 5171 об'єктом в Італії та за кордоном. Про це повідомляє агенція Reuters.
Інформація про нерухомість містилась у фінансовому звіті для Святого Престолу та першому в історії бюджеті Управління майном Апостольського престолу (APSA).
Загалом Ватикан опублікував понад 50 сторінок фінансової звітності. APSA показало, що володіє 4051 об'єктом нерухомості в Італії та 1120 – за кордоном, не враховуючи посольств по всьому світу.
Однак лише 14% усіх італійських об'єктів здавали в оренду за ринковими цінами. Більшість нерухомості здавалась за заниженими цінами, зокрема службовцям церкви. Близько 40% об'єктів були інституційними будівлями: школами, монастирями та лікарнями.
За кордоном Ватикан володіє нерухомістю, зокрема, у дорогих районах Лондона, Женеви, Парижа та Лозанни.
В окремому звіті для Святого Престолу вказується, що у 2020 році у Ватикану був дефіцит у 64,8 млн євро, а у 2019 році – 79,2 млн євро. Це стосується бюджету на Центральну адміністрацію церкви (Курія), яка налічує 1,3 млрд членів, та Папу Римського. Місто Ватикан, включно з банком та музеями Ватикану, має окремий бюджет.
Щоб заповнити минулорічний дефіцит для Святого Престолу, приблизно 50 млн євро взяли з фонду пожертв на допомогу Папі. Торік Ватиканські музеї працювали з обмеженнями, тож не принесли великих грошей.
Публікація фінансових звітів відбувається незадовго до судового процесу над 10 людьми, яких підозрюють у розкраданні, відмиванні грошей, шахрайстві та зловживанні службовим становищем.
Справа стосується купівлі Державним секретаріатом Святого Престолу будинку у Лондоні у 2014 році, що призвело до втрат. Після того, як справа набула розголосу, у Ватикані зазначили, що будівлю продадуть.
Серед фігурантів справи – 73-річний кардинал Анджело Беччіу, якого у вересні 2020 року звільнив Папа Римський.