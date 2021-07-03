73-річний кардинал Анджело Беччіу став найвищим чиновником Ватикану, якого звинувачують у фінансових злочинах

Відомий італійський кардинал Анджело Беччіу опинився серед 10 осіб, яких у суботу відправили до суду у Ватикані, звинувативши у фінансових злочинах, включаючи розкрадання, відмивання грошей, шахрайство, вимагання та зловживання службовим становищем. Про це повідомляє Reuters.

Анджело Беччіу, який раніше був високопоставленим чиновником адміністрації Ватикану, а також ще двох найвищих посадових осіб Ватиканського підрозділу фінансової розвідки судитимуть у справі щодо багатомільйонного скандалу, пов’язаний з придбанням Ватиканом розкішного будинку у Лондоні. Перше засідання суду призначене на 27 липня.

73-річний Беччіу, якого Папа Римський звільнив з посади священика минулого року за кумівство, та який протягом двох років розслідування завжди заперечував свою провину, став найвищим чиновником Ватикану, якого звинувачують у фінансових злочинах.

Минулого тижня Папа Франциск особисто надав необхідне схвалення щодо обвинувачення кардинала Беччіу. Італійку, яка працювала на нього, звинуватили у розкраданні, а колишнього секретаря кардинала звинуватили у вимаганні.

Беччіу заявив, що став жертвою махінацій та повторив твердження про свою повну непричетність до інкримінованих йому злочинів.