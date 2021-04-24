Вбивцю оперативно затримали на горищі будинку

Личаківський районний суд Львова визнав винним 31-річного чоловіка у вбивстві та засудив на 12 років тюрми. Він садовими ножицями вбив 65-річного чоловіка у Винниках, а також спробував задушити його сина.

Як вказано у вироку суду за 20 квітня, вбивство трапилось у березні 2019 року. На той час 29-річний чоловік прийшов до приватного будинку 65-річного мешканця Винник та садовими ножицями почав наносити удари в ділянку грудей та шиї. Щоб приховати вчинення вбивства, чоловік пішов у сусідню кімнату та почав душити сина власника будинку, поки він не втратив свідомість та впав на підлогу.

Обвинувачуваний у суді частково визнав свою провину. Він розповів, що працював на фірмі, яка клала бруківку у Винниках. До нього звернувся 65-річний місцевий мешканець з пропозицією покласти бруківку на кладовищі біля могили його дружини. 20 березня 2019 року обвинувачений посварився з дружиною і випив 150 мл горілки, після цього пішов додому до чоловіка, який запропонував йому роботу. Обвинувачений стверджує, що між ними раптово виникла сварка і саме 65-річний винниківчанин почав його бити, також приніс садові ножиці і вдарив його в плече. Між ними виникла шарпанина, а після цього він нічого не пам’ятає. До тями його привели крики сина, який, зайшовши в коридор, побачив пораненого батька та багато крові.

Після цього підсудний стверджував, що зачинив вхідні двері до будинку та пішов у кімнату за сином. Він закривав йому рот і чоловік впав на підлогу. Потім він підійшов до 65-річного чоловіка, поміряв йому пульс та ознак життя уже не було, згодом він поміряв пульс його непритомному сину та переконався, що він живий. Чоловік допив пляшку вина, яка стояла у одній з кімнат, та піднявся на горище будинку. Саме там невдовзі його затримала поліція.

Прийшовши до тями син вбитого чоловіка подзвонив родичці та розповів, що трапилось. Вона викликала на місце поліцію, яка й затримала вбивцю.

Дослідивши матеріали справи, колегія суддів у складі Романа Головатого, Назара Стрепка, під головуванням Романа Грицка визнала 31-річного чоловіка винним у вчиненні вбивства, а також у замаху на вчинення ще одного кримінального правопорушення, та засудили на 12 років тюрми. Строк відбування покарання рахуватимуть з моменту затримання – 20 березня 2019 року.

На вирок суду може бути подана апеляція.