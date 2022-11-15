Вбивцю затримали за кілька днів після злочину, однак слідство тривало ще 4 роки

42-річного мешканця Трускавця засудили до 13 років ув'язнення за жорстоке вбивство тамтешнього валютника. Вбивство сталося ще у травні 2018 року, тоді злочинця затримали через кілька днів, однак саме слідство тривало чотири роки. Нещодавно Стрийський міськрайонний суд визнав підозрюваного винним, повідомила прес-служба прокуратури у вівторок, 15 листопада.

У травні 2018 року у Трускавці сталося резонансне вбивство. Тоді у лісі при дорозі поліцейські знайшли закопане тіло 50-річного мешканця Трускавця, який займався обміном валют. Тіло валютника було обгоріле та із слідами від ножових поранень. Також зникли 2 млн грн готівкою, які при собі мав вбитий.

За кілька днів після злочину поліцейські знайшли і вбивцю. Ним виявився місцевий таксист, який був добре знайомий з жертвою. У день вбивства злочинець домовився із валютником про зустріч з метою нібито обміняти значну суму грошей.

Під час слідчого експерименту вбивця-таксист показує як і де закопав тіло своєї жертви (фото поліції)

Чоловіки зустрілися пізно ввечері, сіли в авто, яким керував таксист і рушили до виїзду з Трускавця. Автомобіль з'їхав з головної дороги і зупинився біля лісу, саме там мав нібито відбутися обмін грошима.

Коли чоловіки вийшли з машини, таксист несподівано двічі вдарив потерпілого ножем у груди та спину. Злочинець забрав у потерпілого 2 млн грн, відтягнув його в ліс, а так скинув у викопану яму. Після цього вбивця облив валютника легкозаймистою рідиною та підпалив – як пізніше з'ясували експерти, на той момент жертва була ще жива. Пізніше вбивця засипав тіло 50-річного трускавчанина землею.