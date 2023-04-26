Яскравий спалах у небі над Києвом виявився болідом

Тиждень тому в небі над Києвом спалахнув суперболід [великий вогняно-яскравий різновид метеорів] вагою до 300 кілограмів. Про це повідомила Міжнародна метеорна організація.

19 квітня близько 22:00 години у небі Києва було зафіксовано падіння невідомого об’єкта. Частина містян припустила, що це чергова російська ракета [явище спостерігали за хвилину до повітряної тривоги], ще частина – жартувала про НЛО та прибульців.

За словами ж науковців з Міжнародної метеорної організації, йдеться про суперболід вагою до 300 кілограмів. Частина боліда була зафіксована на великій відстані камерами Європейської болідної мережі о 21:57. Також болід зафіксувала камера приватного проєкту AllSky7 в Угорщині, яка розташована в початковій школі Bárdos Lajos у місті Фехердьярмат.

У звіті наголошується, що вперше болід спостерігали на висоті 98 кілометрів над Великою Димеркою у Київській області. Потім він пройшов безпосередньо над Києвом на висоті близько 80 кілометрів і продовжив рух на південний захід зі швидкістю 29 кілометрів за секунду.

Великий спалах стався на висоті 38 кілометрів, коли абсолютна зоряна величина боліда досягла -18m або трохи більше, тобто болід належав до категорії суперболідів.

Метеор з початковою масою 200-300 кілограмів розпався на висоті 38 кілометрів на безліч уламків. Ще один яскравий спалах стався на висоті 32,5 кілометра. Востаннє болід був помічений на відео на висоті 28 кілометрів, коли його швидкість становила близько 10 км/с.

Експерти зазначають, що велика початкова швидкість не була сприятливою для збереження метеорита. Судячи з усього, лише дрібні їх фрагменти могли досягти землі. Залежно від їхніх розмірів і фактичних висотних вітрів, вони можуть перебувати десь у Житомирській області.