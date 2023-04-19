У нічному небі було помітне яскраве зарево

Ввечері у середу, 19 квітня, у Києві місцеві мешканці повідомляють про вибухи. Орієнтовно через хвилину після цього в столиці та області було оголошено повітряну тривогу.

Місцева влада повідомила, що у небі над Київщиною виявили повітряну ціль. Жителів закликали перебувати в укриттях. Сили ППО напоготові.

«Перебувайте в укриттях та дотримуйтеся інформаційної тиші – нічого не знімайте та не публікуйте в мережу», – закликали в Київській обласній військовій адміністрації.

ТСН з посиланням на очевидців зазначає, що звуки вибухів чули жителі кількох районів столиці, а у небі було помітне яскраве зарево.

Водночас в соцмережах користувачі поширюють відео з сяйвом невідомого походження.

Моніторингові телеграм-канали попереджають про невідомий об'єкт на Київщині.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що причиною невідомо сяйва є робота української ПВО.

«Не переймайтесь щодо НЛО. Це наша ППО», – написав він у Telegram.

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