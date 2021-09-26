Цьогоріч двоє львів’ян потрапили на UCI Gran Fondo Worldchampionships 2021. На початку жовтня Марта Захарова та Володимир Рябцев виступлять у Сараєво на чемпіонаті світу з шосейного велоспорту серед аматорів. Обоє – представники львівської школи Makeba, а Марта – ще й її співзасновниця. Спортсмени розповіли ZAXID.NET про підготовку до змагань, а також про життя школи, яка на сьогодні налічує понад 100 учасників.

Школа Makeba – усе почалося з «захцянки» однієї львів'янки

У 2017 році Марта Захарова та двоє тренерів – Тарас Барещак та Анатолій Сосніцький – створили Makeba Cycling School. Тоді Марті було 29 років. За цей час вона брала участь у різноманітних всеукраїнських аматорських змаганнях, чемпіонатах України та різноманітних закордонних змаганнях. Марта – чемпіонка України в 2018 році, призерка чемпіонату 2019 року. На змаганнях «Львівська сотка» спортсменка здобувала перемогу у 2018 та 2019 роках, а у 2020 році посіла друге місце. А ще, разом із Анатолієм Сосніцьким, є організаторкою багатоденної міжнародної гонки для аматорів «Тур Галичини». Також вони є співорганізаторами змагань «Tour de Onur».

Марта Захарова почала тренуватися у 2017 році

А почалося все із досить незвичної мрії Марти.

«Я собі вирішила, що хочу подолати максимальну тріатлонну дистанцію: 4 км проплисти,180 км проїхати на велосипеді і ще 42 км пробігти. Раніше я трохи бігала й плавала, а велосипед із того був для мене найнезрозумілішим. Тоді я познайомилася із тренером Анатолієм Сосніцьким. Я була його першою дорослою ученицею, до того він тренував дітей. На той момент він працював механіком у професійних командах і постійно їздив на різні змагання. І ось він мав їхати, і я не знала, хто буде мене тренувати. І потрапила до Тараса (Тарас Барещак – ред.), який працював у польській академії. Це був 2017 рік. Я собі подумала, що таке треба зробити, щоби хлопці нікуди не їздили, а можна було тренуватися у Львові», – розповіла Марта.

Makeba це професійний підхід, фахові тренери та крута тренувальна база

На початках виникало багато запитань. За словами Марти, спочатку була навіть проблема з купівлею велосипеда в Україні для неї. Та додає: «Для мене найскладнішим було звикнути до контактних педалей. Тобто, коли нога фіксується і вона причеплена до педалі. Рівновагу я могла тримати, але прищіпатися і відщіпатися мені не вдавалося вчасно. У мене були обдерті коліна й ноги в синяках».

Марта каже, що їй дуже допомагає робота з тренерами. За її словами, проїхати 60 км із тренером, який розповість, як це технічно робити, в 100 разів легше, ніж їздити самій. Зараз у будні дні Марта проїжджає приблизно 50-60 км, у вихідні – 100-120 км. Під час тренувальних зборів ця цифра може сягати 150 км. За тиждень у середньому виходить 300-400 км.

Так крок за кроком і на сьогодні велоспорт – не лише хобі Марти. Школа стала роботою та улюбленою справою.

Тренери та співзасновники школи Makeba (зліва направо: Тарас Барещак, Віктор Біляк, Марта Захарова, Анатолій Сосніцький)

«Наша школа була одна з перших в Україні, можливо, перша. Зараз в Україні такі школи розвиваються, декілька є у Києві, в регіонах з’являються. Суттєві зміни і приріст сталися власне за останні 4 роки. Більше клубів за інтересами стає, але не багато можуть похвалитися тренувальною базою, фаховими тренерами, академічним підходом. Але вони форми роблять, айдентику, сторінки є у соцмережах. Коли з’їжджаються на гонки, то вже видно, хто з якого клубу, це дуже гарно, що це все розвивається. Конкуренція значно більша. Коли я починала, на перших моїх змаганнях було 6 дівчат, тепер на змагання реєструється 40 дівчат і всі сильні, перемагати важче», – розповідає Марта.

«Коли з’їжджаються на гонки, то вже видно, хто з якого клубу»

«Сісти на велосипед і поїхати ніколи не пізно»

Вже за перший рік до школи приєдналося багато нових учасників. Також згодом долучився ще один тренер Віктор Біляк. Сьогодні в школі тренується приблизно 150 людей.

«Активних учасників, яких ми досить часто бачимо, які приїжджають на тренування, як мінімум раз на тиждень, є десь приблизно 70 людей. Тренуємося цілий рік. Влітку – на трасі, взимку – на закритому треку на стадіоні СКА, також маємо спеціальні велотренажери. Їздимо на різні тренувально-відпочинкові збори за кордон», – каже Марта.

Взимку спортсмени тренуються на закритому треку СКА

Учасники школи – люди різного віку й професій.

«У нас є жінки і чоловіки, молоді й старші, айтішники, народний депутат, підприємці, лікарі, дизайнери, юристи, студенти, багатодітні батьки, є тракторист. Вони дуже різні, але їх, напевно, усіх об’єднує любов і пристрасть до велоспорту, можливість зранку, поки ще все довкола тільки прокидається, виїхати за місто», – розповідає Марта.

Є такі, що мають досвід. Але є й ті, хто приходить і не вміє зовсім їздити на велосипеді.

«Їх спочатку треба тримати за сідло. Але все залежить від бажання. Час, наполегливість і тренування і приблизно за півроку вони вже можуть проїжджати 100 км, брати участь у змаганнях чи велопробігах», – розповідає Марта.

А її тренер та співзасновник школи Тарас Барещак зазначає: «Якщо ви хочете почати їздити, то перш за все потрібне бажання. А далі – приходити й тренуватися. Багато залежить від екіпірування. Середня ціна велосипеда та екіпірування для старту – близько 1,5 тис. доларів. Вартість велосипеда може сягати і 10 тисяч доларів».

Чемпіонат світу у Сараєво

За словами Марти, спочатку був велоспорт, потім виникла школа. А вже на її базі створили чоловічу команду Makeba-Diamant. У планах також створення жіночої команди. Учасники школи постійно беруть участь у різноманітних змаганнях. Цьогоріч Марта Захарова та Володимир Рябцев були відібрані на чемпіонат світу з шосейного велоспорту серед аматорів, який у жовтні відбудеться у столиці Боснії і Герцеґовини м. Сараєво.

«Чемпіонат відбувається щороку. На нього можна попасти шляхом відбору на певних стартах у різних куточках світу. Кожного року є серія гонок, це серія Gran Fondo, які відбуваються в різних місцях у різних країнах. Ти можеш приїхати на такі гонки, зайняти призові місця і бути відібраним. З України спортсмени вже їздили на такі старти і навіть займали призові місця, але, здається, зі Львова ще ніхто не був», – розповіла Марта.

Індивідуальна гонка Марти відбудеться 6 жовтня. Спортсменка має подолати 18,5 км гірським рельєфом. Участь у змаганнях бере приблизно 200 учасників.

Старт гонки, у якій виступає Володимир Рябцев, 10 жовтня.

На чемпіонату світу в Сараєво Володимир Рябцев має здолати 136 км

«Я довгий час не катався. Але у 2003 році відновив тренування, почав знову їздити. Потім приєднався до школи Makeba. В клубі є десь 4 чи 5 учасників мого віку. Makeba це гарне товариство, це люди різного віку й занять, які мають спільну любов до велоспорту. На чемпіонат світу я потрапив за результатами етапу, який відбувався у Варшаві. У Сараєво на чемпіонаті світу я буду виступати у віковій групі 55+. Треба буде подолати 136 км із набором висоти за гонку 3400 м, це досить такий значний набір висоти», – розповів Володимир Рябцев.

Спортсмену 54 роки. У дитинстві він займався велоспортом у спортивній школі. Пізніше закинув спорт. Зараз працює дитячим тренером із триатлону в спортивному клубі «Три Леви», який тренується на велотреку СКА. До слова, у 2015 році спортсмен встановив рекорд у годинному заїзді на велотреці.

Наразі спортсмени щодня тренуються. А у Марти ще й багато організаційних клопотів. Адже 30 вересня-3 жовтня в Карпатах відбудеться гонка «Tour de Onur», співорганізаторкою якої вона є. Участь у цих змаганнях візьме 300 спортсменів-аматорів. Два дні старти відбуватимуться у Турківському районі, ще один день учасники змагатимуться в Тустані, а заключний день пройде у Львові на просп. Чорновола.

«Це спеціальні змагання. Участь буде брати 300 спортсменів. Обмежена кількість учасників, бо це гонка і є певні обмеження, щоби було безпечно і щоби добре її організувати. Реєстрації на ці змагання розлетілися за 6 годин. Участь беруть спортсмени зі всієї України, Білорусі, Польщі, Молдови», – розповів Тарас Барещак.

За тиждень у середньому накатують 300-400 км

Тож вихованці та тренери школи Makeba готові до нових стартів та перемог. Хоча раді й просто можливості зустріти давніх друзів та знайомих.

«Професійний спорт зосереджений на результат. Наш аматорський – для здоров’я. Немає пресингу, ти не мусиш перемагати. Виграв – чудово! Якщо ні, то не біда. Не обов‘язково змагатись із іншими. Класно кожного дня ставати кращою за себе вчорашню. Тут є щирий азарт. Наші тренери теж беруть участь у змаганнях, часто допомагають і дають поради учасникам під час стартів, так би мовити в польових умовах», – каже Марта.

На її думку, у цьому спорті в України, зокрема Львівської області, є дуже великий потенціал. Адже вже сьогодні Львівська область – мекка шосейного велосипедного спорту.

«Тут є гори, пагорби, гірська місцевість. Це дуже цікаво для велогонщиків, дороги майже всюди вже гарної якості. Це другорядні дороги, тож ти можеш їхати мальовничими сільськими дорогами, де машина може проїжджати раз у годину. Гонки тут дуже добре організовувати. Я навіть знаю випадки, коли люди переїжджають до Львова жити, бо тут прикольно тренуватися», – пояснює Марта.

Та каже, що у команди є амбітний план: виховати чемпіона України чи світу. Тож налаштовані крутити педалі, аби долати підйоми і спуски, які траплятимуться на їхньому шляху.

У статті використані фото Марти Захарової та Makeba Cycling School.