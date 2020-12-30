Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон підписує угоду про взаємини з ЄС після Brexit

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон підписав угоду про торгову співпрацю з Євросоюзом після Brexit. Про це повідомив британський канал Sky News.

Джонсон назвав угоду «початком прекрасних відносин між Великою Британією і нашими друзями і партнерами в Європейському союзі».

By signing this deal, we fulfill the sovereign wish of the British people to live under their own laws, made by their own elected Parliament. Опубліковано Boris Johnson Середа, 30 грудня 2020 р.

За документ перед цим проголосувала Палата громад британського парламенту: за угоду проголосував 521 депутат, 73 виступили проти. Документ підтримали найбільші британські партії — Лейбористська та Консервативна, які зазвичай є опонентами на політичній арені Британії.

Проти виступили депутати від Шотландської національної партії, 11 ліберал-демократів, а також три депутати від партії з Уельсу.

Тепер документ перейде на розгляд в Палату лордів. В уряді Великої Британії сподіваються, що угода пройде всі необхідні парламентські етапи швидко.

Раніше в цей же день лідери ЄС поставили свої підписи під угодою. Від імені Європейського Союзу угоду підписали голова Європейської ради Шарль Мішель і голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен.

Сторони підписують три документи: угоду про торгівлю і співпрацю, угоду про процедури з обміну та захисту конфіденційної інформації, а також угоду про співробітництво в галузі мирного використання атомної енергії.

Угода потребує схвалення країн ЄС і ратифікації Європарламенту, а також британського парламенту. Європарламент планує схвалити угоду з Великою Британією на пленарній сесії в березні наступного року.

Зауважимо, що відсутність діючої угоди могла сильно вдарити по економіці як Великої Британії, так і низки країн ЄС, а також спровокувати ускладнення на кордоні. У зв'язку з цим комітет постійних представників Євросоюзу схвалив 29 грудня тимчасову реалізацію торговельної угоди з Великобританією на два місяці з 1 січня 2021 року.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен 24 грудня повідомила, що Євросоюз і Велика Британія через місяці непростих переговорів досягли домовленості про майбутнє партнерство після Brexit, в тому числі в області двосторонньої торгівлі без мит і квот. Вона зазначила, що Велика Британія і ЄС залишаються союзниками, так як поділяють однакові інтереси.

Як інформував ZAXID.NET, 31 січня 2020 року о 23:00 за Грінвічем (о 1:00 1 лютого за українським часом) Велика Британія офіційно перестала бути членом Європейського Союзу. Після 47 років членства у ЄС Британія ухвалила таке рішення: під час референдуму в червні 2016 року 52% британців проголосували за Brexit.