Великодній кошик – важливий атрибут свята, який має не лише практичне, а й символічне значення. Вибір кошика залежить від розміру, матеріалу та зручності, адже він повинен вмістити традиційні продукти і водночас бути зручним для освячення.

Які бувають великодні кошики?

У давнину кошик до Великодня плели з вербових гілочок чи лози й попередньо освячували. І він слугував не тільки для складання крашанок і пасок, але й був оберегом, який захищав людину від злих духів.

Тепер традиційно великодні кошики плетуть з натуральних матеріалів – рогози чи лози. Лоза є природним, естетичним і легким матеріалом, і кошики з лози мають добру вентиляцію, що дуже важливо для продуктів. Обираючи кошик, зверніть увагу на те, щоб лоза була гладка і без гострих часток, щоб не пошкодити продукти.

Також існують дерев’яні кошики, які є довговічними та стійкими. Перед покупкою переконайтеся, що дерево добре оброблене.

Останнім часом популярності набирають металеві та пластикові кошики, які можуть бути легкими у догляді, але вони не є найкращим варіантом для освячення, оскільки це не є природними матеріалами. Їх краще обирати лише для декоративних цілей або якщо інші варіанти недоступні.

Як вибрати розмір кошика?

Розмір кошика має відповідати кількості продуктів, які ви плануєте освячувати. Якщо ви плануєте зібрати всю родину, обирайте кошик середнього або великого розміру, щоб в ньому вмістилися всі необхідні продукти.

А ось малий кошик підійде для сім’ї з 2 осіб. Він достатньо компактний і зручний для перенесення. Однак не обирайте занадто малий кошик, щоб продукт не пошкодились.

На що звернути увагу під час вибору?

Перед покупкою важливо оцінити кілька моментів:

Зверніть увагу на прути. Їх колір має бути однорідним, затемнення, чорні краплі, плями та тріщини – ознака неправильного зберігання та обробки матеріалу, з якого сплетений кошик. Перевірте чи немає шорсткості й щербин. Якщо вони присутні, це може свідчити про те, що кошик швидко деформується. Для того щоб перевірити якість, проведіть долонею по боках виробу. Будь-яка зміна форми означатиме, що кошик робили з неякісною сировини. Перевірте плетіння. Поставте кошик на поверхню і посмикайте за ручку. Якщо вона хитатиметься, це означає, що плетіння погане. Дно має бути сплетене рівно і однорідно.

Як доглядати за великоднім кошиком?

Якщо кошик намокне, його необхідно перемістити у сухе місце, де виріб буде легко провітрюватися. Не слід ставити кошик поблизу джерел тепла, оскільки матеріал може пересохнути і втратити свою цілісність і форму.

За матеріалом «Етнохата», «Ідейка».