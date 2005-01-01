Великодній ярмарок діятиме на проспекті Свободи у Львові понад місяць

Ярмарок щороку діє на просп. Свободи

У Львові на просп. Свободи понад місяць діятиме Великодній ярмарок. Відповідне рішення у п’ятницю, 23 березня, ухвалив виконавчий комітет Львівської міськради.

Своїм рішенням виконком ЛМР надав ТзОВ «Львівські ярмарки» дозвіл на організацію Великоднього ярмарку на просп. Свободи з 4 квітня до 13 травня.

Згідно із затвердженою схемою. На просп. Свободи встановлять 114 торгових яток, 40 смітників та 8 біотулетів.

Ярмарок працюватиме у робочі дні – з 11:00 до 22:00, у святкові та вихідні дні – з 10:00 до 23:00.

За словами директорки департаменту економічного розвитку ЛМР Ірини Кулинич, організатор ярмарку проводитиме багато соціальних заходів та влаштує Великодній сніданок. Крім того, протягом Страсного тижня на ярмарку не продаватимуть алкогольні напої та м’ясні страви.