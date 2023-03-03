Діти, зокрема, залишаються в Бахмуті Донецької області, який є однією з найгарячіших точок фронту: місто постійно обстрілюють росіяни

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій внесло на розгляд уряду постанову про примусову евакуацію дітей із зони активних бойових дій, повідомила керівниця цього міністерства Ірина Верещук.

За її словами, на сьогодні в Бахмуті залишаються 5 тисяч мешканців, серед них кілька десятків – діти. Попри вмовляння поліції та інших органів люди відмовляються виїжджати із зони, яка перебуває під постійними обстрілами.

«Моя позиція, що держава, зокрема Нацполіція, органи опіки та піклування Донецької ОВА, повинні мати інструмент на те, щоб зробити все можливе, щоб діти не перебували на території, де ведуться активні бойові дії. Мінсоцполітики нас у цьому не підтримує. Вони категорично проти, написали повне заперечення», – заявила Верещук.

Згадана постанова пропонує дозволити обласним військовим адміністраціям примусово евакуйовувати дітей та їхніх батьків або опікунів. Такі рішення можуть ухвалювати щодо окремих населених пунктів, де ведуться активні бойові дії. Водночас відмова батьків від обовʼязкової евакуації не допускається.

«Якщо батьки не можуть подбати про безпеку дітей, це зробить держава», – наголосила Ірина Верещук.

Низка громадських організацій із захисту прав дітей звернулись до керівництва України із закликом не розлучати дітей із зон бойових дій з їхніми сімʼями, а створювати умови для евакуації всієї родини, бо саме сімʼя є найкращим середовищем для дітей, а примусове розлучення з рідними – це серйозний стрес, зазначає «Бабель».