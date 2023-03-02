У прифронтовій Куп'янській громаді почалась обов'язкова евакуація мешканців
З громади примусово вивозять сім’ї з дітьми й маломобільних людей через постійні обстріли з боку росіян
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У Куп’янській громаді Харківської області почали обов’язкову евакуацію родин із дітьми та маломобільних жителів, повідомила в четвер, 2 березня, обласна військова адміністрація.
Там пояснили, що ухвалили таке рішення через нестабільну безпекову ситуацію та постійні обстріли території громади російськими військами. В ОВА запевнили, що всім евакуйованим нададуть допомогу на більш безпечній території області.
За інформацією обласної адміністрації, наразі в громаді зареєстровано 812 дітей, 724 особи з інвалідністю, 140 з яких – маломобільні.
Крім того, решта громадян також можуть покинути територію громади. Контакти для охочих виїхати опубліковані на сайті Харківської ОВА.
Куп’янськ та інші населені пункти громади було звільнено від росіян у вересні. Водночас 29 населених пунктів Харківської області досі окуповані.