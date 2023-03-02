У Куп’янській громаді Харківської області почали обов’язкову евакуацію родин із дітьми та маломобільних жителів, повідомила в четвер, 2 березня, обласна військова адміністрація.

Там пояснили, що ухвалили таке рішення через нестабільну безпекову ситуацію та постійні обстріли території громади російськими військами. В ОВА запевнили, що всім евакуйованим нададуть допомогу на більш безпечній території області.

За інформацією обласної адміністрації, наразі в громаді зареєстровано 812 дітей, 724 особи з інвалідністю, 140 з яких – маломобільні.

Крім того, решта громадян також можуть покинути територію громади. Контакти для охочих виїхати опубліковані на сайті Харківської ОВА.

Куп’янськ та інші населені пункти громади було звільнено від росіян у вересні. Водночас 29 населених пунктів Харківської області досі окуповані.