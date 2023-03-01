Масове поховання в Ізюмі виявили 15 вересня 2022 року – невдовзі після звільнення міста від росіян

Начальник Слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов повідомив, що досі не ідентифіковано 122 тіла з масового поховання в Ізюмі, який перебував під російською окупацією від початку квітня до середини вересня.

«У справі про ізюмське місце масового поховання — на превеликий жаль, людей там хоронили неналежним чином, і стан тіл загиблих дуже поганий – у нас залишається 122 невпізнані жертви, які загинули в результаті російської агресії», – сказав Болвінов в ефірі харківського медіа-марафону ЛЮТИЙ LIFE, пише NV.

Він зазначив, що наразі отримано ДНК-профілі всіх загиблих, і слідство очікує, що до правоохоронців звернуться їхні родичі.

15 вересня, невдовзі після звільнення Ізюма від росіян, в лісосмузі на території міста виявили масові поховання. Начальник слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов сказав, що під Ізюмом знайшли близько 440 могил.

ЗСУ звільнили Ізюм 11 вересня. Місто перебувало під окупацією з початку квітня. Окупації міста передувала його блокада й важкі бої.