У травні 78 нардепів прогулювали пленарні засідання та засідання Комітетів Ради

Комітет Верховної Ради з питань регламенту просить спікера Дмитра Разумкова позбавити 78 нардепів виплат, пов’язаних із виконанням депутатських повноважень, за травень цього року. Причина – пропуск засідань парламенту. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив голова підкомітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Ради Павло Фролов.

Якщо прохання підтримають, то економія бюджету на виплаті «депутатських» становитиме понад 3,5 млн грн – кожен нардеп отримує 45 тис. грн, каже Павло Фролов. За його словами, депутат втрачає депутатські виплати, якщо упродовж місяця відсоток його голосувань становить менше 70 або кількість пропусків засідань Комітету – більше 50%. Також народний депутат позбавляється зарплати за день у випадку пропуску понад 30% голосувань або неучасті у засіданні Комітету.

Найбільше депутатів-прогульників – 27 – виявилось у фракції «Опозиційна платформа – за життя». Серед них Юрій Бойко, Ілля Кива, Ігор Абрамович, Тарас Козак, Ренат Кузьмін, Сергій Ларін, Сергій Львовочкін, Віктор Медведчук, Вадим Рабінович, які не були на жодному пленарному засіданні Ради. Трохи менше засідання прогулювали Дмитро Ісаєнко, Наталія Королевська (відвідала 3% засідань), Юлія Льовочкіна (19%), Григорій Суркіс (43%) та інші.

На другому місці за кількістю прогульників – фракція партії «Слуга народу», 18 членів якої не ходили на засідання. На жодному засіданні не була депутатка Юлія Гришина. Від третини до двох третин засідань прогуляли Давид Арахамія, Людмила Буймістер, Ігор Васильковський, Анастасія Ляшенко, Дар’я Володіна, Олександр Горенюк, Андрій Костін, Олександр Маріковський, Людмила Марченко, Сергій Нагорняк, Дмитро Наталуха, Ігор Нагулевський, Микола Сольський, Олег Тарасов, Микола Тищенко, Олександр Трухін, Остап Шипайло.

У фракції «За майбутнє» у травні було восьмеро прогульників: Віктор Бондар, Олександр Герега, Ярослав Дубневич, Сергій Лабазюк, Віктор М’ялик, Ігор Палиця, Сергій Рудик. Усі травневі пленарні засідання Ради прогуляв член цієї фракції Степан Івахов.

Також восьмеро прогульників було у фракції «Батьківщина». Тут за лідеркою Юлією Тимошенко ідуть Альона Шкрум, Сергій Тарута, Андрій Кожем’якін, Анжеліка Лабунська, Андрій Ніколаєнко, Андрій Пузійчук. Член «Батьківщини» Антон Яценко пропустив усі пленарні засідання Ради у травні.

Ще семеро прогульників належать до депутатської групи «Довіра». Це Геннадій Вацак, Максим Єфімов, Олександр Ковальов, Андрій Кіт, Микола Кучер, Василь Петьовка, Сергій Шахов. Троє нардепів, які пропускали засідання, є членами фракції ЄС – це Сергій Алєксєєв, Мустафа Джемілєв і Петро Порошенко. У фракції «Голос» у травні більшість засідань пропустив Рустем Умеров.

Серед позафракційних нардепів засідання прогулювали Вадим Новинський, Олександр Дубінський, Дмитро Шпенов, Андрій Деркач, Юлія Світлична, Дмитро Шенцев.

«Перелік "прогульників" – не остаточний. У разі надходження відомостей про поважні причини (лікарняний/відрядження/відпустка/суд) неучасті депутатів у голосуваннях на пленарці або у засіданнях Комітетів, виплати будуть поновлені», – додає Павло Фролов.