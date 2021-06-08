Законопроект про зміни до Трудового кодексу мають розглянути до кінця 5-ї сесії ВРУ

Голова парламентського комітету з питань соціальної політики Галина Третьякова пропонує заборонити переносити святкові дні, що припадають на вихідні, на робочий тиждень. Проект постанови про те, щоб ухвалити відповідні зміни до Трудового кодексу за основу, зареєстрований у Верховній Раді 3 червня.

Депутатка партії «Слуга народу» Галина Третьякова є однією зі співавторів законопроекту №4597, що пропонує скасувати практику перенесення робочих днів, які йдуть наступними після святкових або неробочих днів. Цей документ у раді зареєстрували всередині січня – після різдвяних свят.

«Надмірна кількість перенесень робочих днів негативно впливає на продуктивність праці, мінімізує можливості роботи з інвесторами та донорами і назагал формує негативну репутацію бізнеспотенціалу України у світі», – ідеться в пояснювальній записці до законопроекту.

Також у ній зазначено, що практика перенесення вихідних і робочих днів є типово радянською, а в європейських країнах, як-от Польща, Литва, Чехія, Словаччина, Франція, її немає. Ще одним аргументом авторів документу є те, що шестиденний робочий тиждень порушує норми законодавства про працю та зменшує кількість часу, що працівники проводять зі своїми сім’ями, а 3-4 вихідних поспіль – «знижують трудову мотивацію».

«Метою законопроекту є узгодження законодавства України із законодавством країн членів Європейського Союзу у питанні перенесення робочих днів з метою більш ефективної співпраці між країнами та збільшення економічного потенціалу України», – зазначають автори законопроекту.

Додамо, що в Україні на державному рівні встановлено 11 додаткових святкових і неробочих днів на рік. Цього червня, наприклад, є два додаткових вихідні, що виникають через перенесення – 21 і 28 червня.

Профільний комітет ВРУ у своєму висновку щодо законопроекту посилається «на численні дослідження науковців» про те, що продуктивність праці кожної людини після дводенних вихідних днів знижується, а тому після більшої кількості вихідних вона може бути ще нижчою. Також члени комітету пропонують врегулювати питання перенесення вихідних днів на рівні колективного договору, аби зробити норми більш гнучкими.

Водночас, як ідеться у висновку комітету, Міністерство розвитку економіки не підтримує законопроект, а Міністерство юстиції, спільний представницький орган роботодавців і головне науково-експертне управління апарату ВРУ мають до нього зауваження.

Комітет з питань соціальної політики рекомендує внести законопроект №4597 до порядку денного п’ятої сесії парламенту, що триває зараз і має завершитись наприкінці липня. Наступне пленарне засідання ВРУ заплановане на 15 червня, та в порядку денному цього питання наразі немає.