Верховна Рада на засіданні в четвер, 17 грудня, підтримала у другому читанні та в цілому законопроект, який, зокрема, передбачає зниження ставки ПДВ для деяких сфер аграрного сектору із 20% до 14%. Документ підтримали 255 нардепів.

Новий закон встановлює ставку податку на додану вартість у 14% за операціями постачання і ввезення в Україну живої великої рогатої худоби і живих свиней, незбираного молока, пшениці, жита, ячменю, вівса, кукурудзи, соєвих бобів, насіння льону, свиріпи, ріпаку і соняшнику, а також насіння і плодів інших олійних культур і цукрових буряків.

Автори законопроекту переконані, що переробні підприємства зможуть зекономити 6% видатків при закупівлі продукції за рахунок менших податкових зобов’язань виробника.

«Але при цьому зникнуть стимули для оптимізації податкових зобов’язань – “скрутки”. Відбудеться детінізація аграрного виробництва. Бюджет отримає суттєві переваги», – додали вони.