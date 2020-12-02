Верховна Рада на засіданні в середу, 2 грудня, прийняла у першому читанні законопроект про віртуальні активи, який покликаний легалізувати в Україні криптовалюту. За законопроект проголосували 230 народних депутатів.

У пояснювальній записці до законопроекту сказано, що він має впорядкувати нормативно-правове регулювання ринку віртуальних активів (криптовалюти) та їх учасників.

Законопроект визначає правовий статус віртуальних активів і встановлює держрегулювання (контроль) на ринку криптовалюти. Також він визначає класифікацію і права власності. Документ, окрім цього, вводить перелік професійних постачальників послуг віртуальних активів і їх реєстрацію.

Державним регулятором визначене Міністерство цифрової трансформації.

На думку авторів документа, прийняття закону у майбутньому має дати поштовх розвитку ринку віртуальних активів в Україні та залучити інвестиції.

Як зазначає «Бабель», 30 листопада курс найпопулярнішої у світі криптовалюти біткоїн оновив історичний максимум, встановлений в грудні 2017 року. Вартість біткоїна досягла 19864 доларів. Раніше курс досяг 18 тисяч доларів.

Упродовж останніх місяців пандемії коронавірусу вподобання інвесторів, які не довіряють офіційній валюті та шукають альтернативні активи, дещо змінилися. За цей час багато грошей вклали в золото, яке подолало історичну позначку ціни, а також у біткоїн, курс якого теж помітно виріс.