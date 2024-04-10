У середу, 10 квітня, Верховна Рада ухвалила проект закону про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою. Про це повідомив народний депутат від парламентської фракції «Голос» Ярослав Железняк.

За його словами, законодавчу ініціативу №0242 було підтримано 317 голосами народних депутатів.

Зазначається, що закон розроблено Мінекономіки для ратифікації Угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою, підписаної 22 вересня 2023 року.

Очікується, що реалізація закону дозволить завершити всі внутрішньодержавні процедури, необхідні для набрання чинності змінами до угоди, які «сприятимуть подальшому розвитку двостороннього торговельно-економічного співробітництва між країнами, дозволять вітчизняним товаровиробникам отримати переваги від лібералізації ринків товарів Канади, відкриють можливості для українського бізнесу як для розширення ринків збуту, так і для розвитку й модернізації власного виробництва».

Нагадаємо, Угода про вільну торгівлю між Україною і Канадою містить спеціальні нові глави про транскордонну торгівлю послугами, фінансові послуги, інвестиції, тимчасовий в’їзд для ділових осіб, телекомунікації, торгівлю та гендер, торгівлю та малі та середні підприємства, торгівлю та корінні народи та належну регуляторну практику.

Угода також містить оновлені глави про цифрову торгівлю, правила походження, конкурентну політику, монополії та державні підприємства, державні закупівлі, навколишнє середовище, працю, прозорість, протидію корупції та відповідальну бізнес-поведінку.