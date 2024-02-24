Премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо та президент України Володимир Зеленський

У суботу, 24 лютого, президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки між двома країнами. Про це повідомив глава української держави.

Документ передбачає виділення Канадою у 2024 році понад 3 млрд канадських доларів (2,2 млрд доларів США) макрофінансової та оборонної допомоги Україні.

«Сьогодні Україна точно сильніша, ніж два роки тому. Сьогодні ми підписали ще одну безпекову угоду, яка зміцнює позиції нашого народу, і особливо наших воїнів. Це потужне і вчасне рішення, яке є важливим внеском у посилення нашої стійкості», – йдеться у повідомленні у Telegram.

Текст угоди поки що невідомий.

Зазначимо, що сьогодні ж президент України уклав таку угоду з премʼєр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні. До цього аналогічні угоди були підписані Великою Британією, Німеччиною, Францією та Данією.