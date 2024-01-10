Офіційна Оттава не знає, коли комплекс NASAMS опиниться в Україні

Рік тому уряд Канади обіцяв закупити для України зенітно-ракетні комплекси NASAMS, однак досі це не зробив. Про це повідомляє канадський телеканал CTV News.

Як зазначають журналісти, офіційна Оттава не знає, коли комплекс опиниться в Україні попри те, що рік тому уряд Канади пообіцяв виділити кошти, на які мали б придбати ЗРК NASAMS. Тоді Канада заплатила уряду США 406 млн доларів за цю систему ППО.

Втім майже через рік після цього одна з двох компаній, які беруть участь у створенні системи NASAMS, заявила, що у неї немає відповідного контракту. У міністерстві оборони Канади заявили, що наразі співпрацюють зі своїми американськими партнерами, щоб визначити терміни.

Передбачається, що Канада сплатить уряду США всю вартість, які своєю чергою укладуть угоду про зовнішні військові продажі з Україною напряму. Це дозволить Оттаві не звертатися до уряду США за додатковим схваленням для відправки системи в Україну, що необхідно під час продажу американських військових технологій за межі країни.

Зауважимо, що 1 січня президент України Володимир Зеленський мав телефонну розмову з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо у якій подякував за готовність канадців допомогти в посиленні захисту українського неба і поставку додаткових NASAMS. Наразі незрозуміло, чи Зеленський мав на увазі систему, яку Канада погодилася оплатити минулого року, чи вони двоє говорили про нову систему для України. В офісі прем'єр-міністра Канади відмовилися відповідати на уточнююче запитання журналістів.

Державний департамент США схвалив операцію з продажу Україні однієї системи NASAMS та супутнього обладнання на суму 285 млн доларів. Про це у середу, 24 травня, повідомили в Пентагоні.

Агентство зі співробітництва у сфері безпеки та оборони видало необхідну сертифікацію, повідомивши Конгрес.

У Пентагоні нагадали, що уряд України звернувся з проханням придбати систему NASAMS, яка включає: один радіолокатор Sentinel AN/MPQ-64F1. Також до системи входять центр розподілу вогню (FDC); пускові установки контейнерів, захищений зв'язок, приймачі GPS, завантажувачі кодів і набори кабелів; набори інструментів; тестове обладнання; допоміжне обладнання; тягачі; генератори; технічну документацію; запчастини.

Крім того, до пакету входить технічна підтримка уряду США та підрядників, інші суміжні елементи матеріально-технічного та програмного забезпечення на загальну суму 285 млн доларів.

«Україна має нагальну потребу у збільшенні своїх можливостей щодо захисту від російських ракетних ударів та авіації. Отримання та ефективне розгортання цього потенціалу посилить здатність України захищати свій народ і захистити критичну національну інфраструктуру», – констатували у відомстві.

Зауважимо, що наразі на озброєнні повітряних сил України є дві батареї ЗРК NASAMS. Також в рамках військової допомоги для України замовлені ще шість комплексів Сполученими Штатами та один – Канадою. Норвегія також нещодавно озвучила плани з передачі двох вогневих взводів цього ЗРК Україні.

Комплекси протиповітряної оборони NASAMS: що про них відомо

Системи NASAMS виробляє консорціум американської корпорації Raytheon Technologies і норвезької групи Kongsberg. До складу комплексу входять пускові установки, радіолокаційні станції (РЛС) Raytheon AN/MPQ-64F1 Sentinel від консорціуму Raytheon і Kongsberg.

Raytheon відповідає за постачання своїх ракет класу «повітря-повітря» середньої дальності AIM-120 AMRAAM для цієї системи, а Kongsberg постачає пускові установки. Кожна пересувна пускова установка має шість контейнерів з зенітними ракетами. ЗРК NASAMS знаходиться на озброєнні або доставляється в 12 країн.

Дальність стрільби зенітної системи в конфігурації NASAMS II з використанням ракет AIM-120С AMRAAM становить до 25 км, а досяжність по висоті – до 14-15 км, зазначає «Мілітарний».