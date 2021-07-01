Верховна Рада України на позачерговому засіданні у четвер, 1 липня, скасувала закон про вільну економічну зону «Крим», а також пов’язані з ним зміни до Податкового та Митного кодексів України.

Вільна економічна зона «Крим» була введена законом у серпні 2014 року терміном на десять років і передбачала особливий режим міграції фізосіб та дії валютного і платіжного режимів на тимчасово окупованій території.

Натомість де-факто законом було створено умови для продовження ведення бізнесу на окупованій території та побудови тіньових схем. Крім того, у податковому законодавстві громадян, які залишилися проживати на ТОТ, було прирівняно до нерезидентів, що призвело до дискримінації громадян України.

Ініціатори законопроекту 5502-д (про скасування ЗУ «Про створення вільної економічної зони «Крим»), нагадали, що Євросоюзом були введені санкції проти Росії, якими було заборонено імпорт продукції з ТОТ до країн ЄС, інвестиції, експорт певних товарів і технологій на таку територію тощо. Будь-які поставки товарів з окупованої території заборонені в Україні.

Водночас в українському законодавстві залишалося дозволеним, хоча і з обмеженнями, ведення бізнесу з ТОТ, що суперечить публічній позиції держави в сфері санкційної політики та політики невизнання. Також законодавчо досі не закріплені умови заборони водопостачання на тимчасово окуповану територію до відновлення конституційного ладу України.

З огляду на зазначене, Верховна Рада ухвалила 328 голосами документ щодо визнання таким, що втратив чинність, закону про створення ВЕЗ «Крим», чим припинила її існування.

Крім того, закон унормовує порядок в’їзду осіб на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї, закріплює право на безоплатну вторинну правову допомогу для громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території та забезпечує реалізацію права на спадкування для таких осіб.

Окремо в законі прописано, що водопостачання до Криму буде заборонено аж до відновлення на півострові конституційного ладу – тобто повернення під контроль України.

Цей закон набирає чинності через 3 місяці з дня наступного за днем його опублікування.