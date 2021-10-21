21 жовтня Верховна Рада ухвалила закон про альтернативні види палива. За відповідний законопроект №5464 проголосували 285 народних депутатів.

У пояснювальній записці до закону вказується, що Україна наразі має найбільшу в Європі площу сільськогосподарських угідь та не використаний потенціал для широкого впровадження проектів біогазу та біометану (очищеного біогазу).

«Використання біометану як моторного палива є надасть можливість сільськогосподарським виробникам отримати джерело енергії за рахунок відходів та вторинних продуктів власного виробництва», – вказують автори закону.

Напередодні про це ж казав очільник НАК «Нафтогаз» Юрій Вітренко, який заявив, що збільшення виробництва Україною біогазу може допомогти країні протягом 5 років відмовитися від імпорту газу.

Біогаз утворюється при мікробіологічному розкладанні метановим бродінням біомаси чи біовідходів твердих і рідких органічних відходів: на звалищах, болотах, каналізації, вигрібних ямах тощо.

Біометан, своєю чергою, є газоподібним паливом, отриманим з біогазу, концентрація метану в якому становить 95-98%.

Хоча правку про саме таке визначення біометану у порівняльній таблиці до другого читання закону відхилили.

Натомість там врахували визначення біометану як «біогазу що за своїми фізико-технічними характеристиками відповідає вимогам нормативно-правових актів до природного газу для подачі до газотранспортної та газорозподільної системи або для використання в якості моторного палива».