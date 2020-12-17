Верховна Рада підтримала в другому повторному читанні закон про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями у розмірі понад 20 млн євро, який передбачає, зокрема, звільнення таких проектів від сплати окремих податків. Відповідний законопроект у цілому підтримали 252 народних депутати на засіданні в четвер, 17 грудня.

Згідно з матеріалами до законопроекту на парламентському сайті, в редакції документа до другого читання еквівалент суми «значних інвестицій» знижений із 30 до 20 млн євро. Також до другого читання комітет запропонував розширити перелік сфер для проектів, які можуть претендувати на таку підтримку.

Як пише «Інтерфакс-Україна», в редакції законопроекту до другого повторного читання зазначено, що інвестиційний проект зі значними інвестиціями має реалізовуватися у сферах:

переробної промисловості (крім діяльності з виробництва та обігу алкоголю й тютюну);

видобутку з метою подальшої переробки або збагачення корисних копалин (крім кам’яного і бурого вугілля, сирої нафти і природного газу);

поводження з відходами;

транспорту;

складського господарства;

поштової та кур’єрської діяльності;

логістики, освіти, наукової і науково-технічної діяльності;

охорони здоров'я;

мистецтва й культури;

спорту, туризму і курортно-рекреаційній сфері.

Як наголосила під час обговорення законопроекту народна депутатка Ніна Южаніна, одна з підтриманих профільним комітетом поправок додатково встановлює у перехідних положеннях можливість надання державної підтримки інвесторам у сфері збагачення залізної руди.

Згігно з документом, на державну підтримку можуть розраховувати проекти, які створюють щонайменше 80 робочих місць із зарплатою на 15% вищу за середню зарплати в регіоні. До другого повторного читання депутати уточнили термін спеціального інвестиційного договору – це угода, укладена між урядом, інвестором зі значними інвестиціями, заявником і органом місцевого самоврядування (у разі надання ним держпідтримки).

Як зазначило Головне юридичне управління апарату Верховної Ради у своєму висновку до законопроекту, його норми надають преференції з несплати податків та зборів. Це йде в розріз із меморандумом із МВФ, підписаним 2 червня 2020 року.

В юридичному управлінні нагадали, що в меморандумі Україна взяла зобов'язання утриматися від введення нових податкових пільг, за винятком вже ухвалених у зв'язку з Covid-19.