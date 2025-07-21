За словами Гринкевича, лідери НАТО повинні взяти до уваги підхід України

НАТО має перейняти досвід швидких інновацій України на полі бою і впровадити подібні механізми у своїх збройних силах. Про це заявив Верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі, генерал Повітряних сил США Алексус Гринкевич, повідомив Defence Industry Europe 19 липня.

Під час виступу на симпозіумі LANDEURO 2025 у німецькому Вісбадені генерал підкреслив здатність України швидко розвивати необхідні спроможності в умовах війни.

«Усі, хто вивчали війну, знають, що ніщо так не стимулює інновації, як бойові дії; коли від цього залежить ваше життя, ви змінюєте те, що робите», – сказав Гринкевич.

Генерал відзначив тісну співпрацю між українським військом та вітчизняною оборонною промисловістю для прискорення розвитку спроможностей.

«На рівні бригади вони (Сили оборони України, – ред.) можуть мати відносини з промисловим партнером, який стимулює інновації – не за роки, а за лічені дні», – пояснив він.

За словами Гринкевича, лідери НАТО повинні взяти до уваги підхід України й запровадити подібну практику в усіх об’єднаннях Альянсу.

Також оборонна промисловість усього Альянсу, як в Північній Америці, так і в Європі, повинна активізуватися, аби могти задовольняти потреби НАТО – в плані інноваційних технологій зокрема, додав Алексус Гринкевич.