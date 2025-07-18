Генерал Крістофер Донах’ю представив план оборони східного флангу НАТО

Командувач армії США в Європі та Африці та командувач сухопутних військ НАТО генерал Крістофер Донах’ю заявив, що військові НАТО та США разом мають можливість швидко нейтралізувати Калінінградську область Росії у найкоротші терміни. Про це він сказав на конференції LANDEURO у німецькому Вісбадені, повідомило видання Defense News 17 липня.

За словами Донах’ю, НАТО вже запустило стратегію під назвою «Лінія стримування на східному фланзі» для запобігання конфлікту з Росією.

Генерал зазначив, що основним чинником стримування росіян є наземні операції. Він також висловив занепокоєння щодо можливостей, які відкриває перед Росією Калінінградська область зокрема.

«Калінінград має ширину приблизно 47 миль (близько 75 км, – ред.) і оточений країнами НАТО з усіх боків, але армія Альянсу і його союзники тепер мають можливість “зруйнувати регіон за нечувано короткі терміни й швидше, ніж ми будь-коли були здатні це зробити», – сказав Донах’ю.

Він розповів, що план також включає систему обміну даними. НАТО вже купило цю систему, сказав Донах’ю, маючи на увазі Maven Smart System, платформу штучного інтелекту, яка обробляє величезні обсяги даних і допомагає військовим командирам оперативно ухвалювати рішення.

«Ми вже точно знаємо, що ми маємо робити з хмарними технологіями, і знаємо тип реальних безпілотних систем, бригад і всього іншого, що нам для цього потрібно», – сказав Донах’ю, додавши, що армія США хоче, щоб ці можливості були оперативно сумісними з партнерами по НАТО.

Також армія США хоче мати спільну пускову установку для наступальних і оборонних цілей, а також систему управління вогнем, яку зможе використовувати будь-яка країна.

«Ми хочемо, щоб це була одна система, опціонально пілотована, де ми зможемо використовувати боєприпаси з будь-якої країни й стріляти ними», – додав командувач.

До слова, у червні німецька розвідка попередила Естонію про загрозу «зелених чоловічків» з Росії. У такий спосіб Кремль хоче перевірити готовність США захищати союзників.