Більшість конгресменів підтримали подовження військової допомоги Україні

Нижня палата Конгресу США – Палата представників США – проголосувала за продовження військової допомоги Україні на 2026 рік. Надалі документ має розглянути Сенат. Про це в суботу, 19 липня, повідомили член Палати, конгресмен-республіканець Дон Бейкон та глава Офісу президента Андрій Єрмак.

«Сьогодні вранці Палата представників переважною більшістю голосів (353-76) проголосувала за продовження надання військової підтримки Україні», – написав Бейкон.

This morning the House overwhelmingly voted to continue providing military support to Ukraine by a 353-76 vote. pic.twitter.com/TktdCiD7fs — Rep. Don Bacon ️️️️ (@RepDonBacon) July 18, 2025

Надалі рішення Нижньої палати Конгресу США повинен розглянути Сенат – американські сенатори можуть змінити текст документа, ухвалити його без змін або відхилити. Водночас у разі його підтримки Сенатом, документ підпише президент США Дональд Трамп.

За інформацією американської газети The Hill, законопроєкт HR4016 передбачає виділення приблизно 832 млрд доларів на програми Пентагону на 2026 рік, включаючи й іноземні програми. Палата представників ухвалила законопроєкт 221 голосом «за» та 209 «проти».

Пропозицію скоротити обсяг іноземної допомоги висунула конгресменка-республіканка Марджорі Тейлор Грін. Зокрема, вона вносила поправку про зменшення фінансування Ізраїльської програми співпраці – угоди, за якою США надають Ізраїлю 500 млн доларів на програми протиракетної оборони – її відхили 422 голосами. Також конгресмени не підтримали поправку Грін, яка забороняла використовувати кошти, закладені в законопроєкті, на допомогу Україні.

«Усі мої поправки щодо скорочення 1,6 млрд доларів іноземної допомоги з нашого оборонного бюджету провалилися, тому що і республіканці, і демократи відмовляються припинити відправляти ваші важко зароблені податки за кордон. І моя поправка про припинення надсилання грошей в Україну. Так, вона теж провалилася», – ідеться в дописі конгресменки на соціальній платформі X.

До слова, 14 липня президент США Дональд Трамп анонсував передачу Україні 17 систем ППО Patriot, більшість з яких розмістять на фронті. Поставки озброєння мають відбуватися коштом європейських партнерів. Уже 16 липня Трамп заявив, що перші ракети до Patriot почали відправляти Україні.