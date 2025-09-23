Спірне родовище піску розташоване у Ковельському районі Волинської області

Верховний Суд скасував спеціальний дозвіл на використання родовища та видобуток піску на території «Старовижівського Буковелю», що у Ковельському районі Волинської області. Перемогу львівської фірми ТОВ «Сандекс» в аукціоні на проведення відповідних робіт визнали незаконною. Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора у вівторок, 23 вересня.

За даними слідства, у січні 2024 року Державна служба геології та надр України всупереч законодавству провела електронний аукціон і продала за 4,2 млн грн спеціальний дозвіл на користування надрами для видобування піску упродовж 20 років у Старо-Вижівському родовищі Ковельського району.

Як йдеться в ухвалі суду, переможцем торгів тоді стало львівське товариство з обмеженою відповідальністю «Сандекс», створене за чотири місяці до аукціону зі статутним капіталом у 3000 грн. Власником бізнесу вказаний Ігор Яриш.

Прокурори вирішили оскаржити результати аукціону, оскільки родовище розташоване на території загальнозоологічного заказника місцевого значення «Смолярівський» і його використання могло призвести до знищення природно-заповідного фонду. Крім того, на ділянці виявили стоянку доби мезоліту, тож вона перебувала під охороною держави.

У січні 2025 року Господарський суд міста Київ визнав незаконним і скасував наказ Держгеонадр, а також скасував результати проведення аукціону та договір купівлі-продажу спецдозволу на користування надрами. Північний апеляційний господарський суд залишив рішення без змін, а Верховний Суд остаточно підтвердив скасування спецдозволу.