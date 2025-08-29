У приватної агрофірми відсудили землю на Хмельниччині вартістю 2,9 млн грн
Підприємство отримало в користування шість земельних ділянок без проведення торгів
Господарський суд Хмельницької області зобовʼязав приватну агрофірму «Олена» повернути Старокостянтинівській громаді землі вартістю майже 2,9 млн грн. Йдеться про шість земельних ділянок, які підприємству передали в оренду без проведення необхідних торгів.
Як йдеться у рішенні суду від 19 серпня, у 2020 році приватна агрофірма «Олена» звернулася до однієї із сільських рад Старокостянтинівської громади з клопотанням про надання їй в користування шести земельних ділянок площею 95 га сільськогосподарського призначення.
«Всупереч інтересам держави, без будь-яких належних на те підстав і з порушенням Земельного кодексу України, зазначені земельні ділянки передали в оренду без проведення земельних торгів», – повідомила 29 серпня Хмельницька обласна прокуратура.
Господарський суд Хмельницької області погодився з доводами прокурора й зобовʼязав агрофірму повернути землі Старокостянтинівській громаді. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.