Господарський суд Хмельницької області зобовʼязав приватну агрофірму «Олена» повернути Старокостянтинівській громаді землі вартістю майже 2,9 млн грн. Йдеться про шість земельних ділянок, які підприємству передали в оренду без проведення необхідних торгів.

Як йдеться у рішенні суду від 19 серпня, у 2020 році приватна агрофірма «Олена» звернулася до однієї із сільських рад Старокостянтинівської громади з клопотанням про надання їй в користування шести земельних ділянок площею 95 га сільськогосподарського призначення.

«Всупереч інтересам держави, без будь-яких належних на те підстав і з порушенням Земельного кодексу України, зазначені земельні ділянки передали в оренду без проведення земельних торгів», – повідомила 29 серпня Хмельницька обласна прокуратура.

Господарський суд Хмельницької області погодився з доводами прокурора й зобовʼязав агрофірму повернути землі Старокостянтинівській громаді. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.