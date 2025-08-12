Єврейський некрополь розташований на території Меджибізької громади

Летичівський районний суд повернув у власність Меджибізької селищної ради пам’ятку національного значення «Єврейський некрополь». Місце поховання відомих хасидів раніше незаконно передали у приватну власність громадянину Франції. Рішення набрало законної сили 22 липня.

За даними слідства, у 2006 році виконавчий комітет Меджибізької селищної ради передав у приватну власність громадянину Франції памʼятку історії національного значення XVI-XIX століття – «Єврейський некрополь».

«У будинку-усипальні розташовані могили засновника хасидизму Баала Шем Това та його сподвижників. Площа будівлі складає 39,9 м2, а загальна площа ділянки – понад 117 м2», – йдеться у матеріалах справи.

Правоохоронці зʼясували, що селищна рада не мала права передавати приміщення у приватну власність, оскільки станом на 20 грудня 2006 року діяла законодавча заборона на приватизацію памʼяток культурної спадщини й усі обʼєкти нерухомого майна, розташовані на території некрополя.

Втім, через порушення законодавства, власником історичної пам’ятки став засновник приватного підприємства «Дерех Тамим». 26 серпня 2021 року він передав обʼєкт іншому співвласнику підприємства, який вирішив вийти з бізнесу. Згідно з даними аналітичної системи YouControl, засновниками черкаського «Дерех Тамим» вказані Ісраель Меір і Давид Габаї.

Суддя Ігор Ходоровський визнав незаконним рішення про передачу у приватну власність будинку-усипальні та зобовʼязав повернути його Меджибізькій селищній раді.

Додамо, що «Єврейський некрополь» – святиня хасидизму на Хмельниччині, місце паломництва для тисяч вірян з усього світу. Заснування некрополя було пов’язане зі збільшенням кількості євреїв у регіоні та необхідністю створення місця для поховання релігійних лідерів. У XIX столітті до памʼятки систематично зʼїжджалися хасиди для відзначення релігійних свят і вшанування пам’яті духовних наставників.

Під час радянської влади некрополь зазнав значних руйнувань, багато надгробків було знищено або пошкоджено. Проте завдяки зусиллям місцевих єврейських громад вдалося зберегти частину культурної спадщини.